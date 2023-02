Sonos prépare deux nouvelles enceintes connectées, et elles s'annoncent très prometteuses

L'appareil pourrait jouer l'ensemble des titres en audio spatial disponibles sur Amazon Music, mais pas ceux présents sur Apple Music. Les deux marques ne se seraient pas encore entendues sur ce sujet, et les abonnés au service musical d'Apple devront pour le moment se tourner vers un HomePod pour en profiter dans leur salon.

Les Sonos Era 300 seront également utiles pour profiter d'un son spatial dans leurs programmes, et deux enceintes pourront être reliées à une barre de son, comme la Sonos Arc, pour bénéficier d'enceintes arrière Dolby Atmos et d'une expérience sonore plus immersive.