Sonos travaille sur une enceinte presque omnidirectionnelle

Sorte d'enceinte « couteau suisse » selon The Verge, la future Optimo 2 ouvrira la voie à une approche plus haut de gamme qu'à l'accoutumé. À ce titre, si aucun design n'a encore été dévoilé, elle se rapprochera (au niveau du volume) des modèles Sonos Five, tout en affichant une forme largement retravaillée. L'appareil devrait ainsi miser sur un design en sablier, avec des extrémités plates et des arêtes marquées. Pour les couleurs, il n'y aura a priori aucune surprise, elle optera pour du noir et du blanc.