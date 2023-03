Sonos dévoile ses Era 300 et Era 100 : une gamme plus complète et plus immersive que jamais

Ainsi, si la Five était avant tout une enceinte stéréo, la Era 300 s'annonce comme surround, et même Atmos. Celle-ci n'adopte pas une dispersion du son à 360°, il n'y a donc qu'un seul placement possible du produit. Deux haut-parleurs de basses cohabitent ainsi avec quatre tweeters (médiums et aigus ici), disposés ainsi : 1 tweeter est placé en façade, afin de jouer le rôle de voie centrale ; 2 tweeters sont placés sur les flancs du produit, pour les dimensions surround et stéréo étendue ; 1 tweeter est placé à la verticale, et associé à un guide d'onde. Le son de ce dernier, en se reflétant sur les murs, apporte une dimension verticale/Atmos au son. Le tout est propulsé par six amplificateurs classe D, un par haut-parleur donc.