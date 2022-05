Test Creative Outlier Pro : de gros écouteurs très endurants, mais un son en retrait

Le sentiment, dès lors, est celui d'un transducteur très efficace dans les basses, car très puissant et bien enveloppant, mais qui n'existe dans le haut du spectre (aigus) que par ses exagérations, son côté plus spectaculaire que maîtrisé. Cela se ressent à la fois dans la scène sonore, bien plus congestionnée que nous le souhaiterions, et dans la sonorité générale, plus étouffée que claire, et surtout peu cohérente. Au moins, un petit pic vers les 1 Khz ajoute une forme d'aération, une diffusion plus ample des voix notamment, ce qui permet déjà de surnager et conserver une timide polyvalence.