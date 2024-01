Les premières sorties spatiales, entre aventure et émerveillement

En réalité, l'astronaute est totalement émerveillé par son expérience et ne se rend presque compte de rien. Il cumule les erreurs en se laissant dériver, utilise bien vite tout le carburant de son « pistolet » à air et ne rapporte pas spécialement de problème alors qu'il a du mal à se servir de ses gants pour serrer et ouvrir les doigts. À cause d'un problème de micro (seul McDivitt peut faire relais avec le sol), il se laisse flotter durant 23 minutes, soit presque 10 de plus que ce qui était convenu ! Et encore, Ed White a tenté de négocier pour prendre plus de photos depuis l'extérieur, affirmant que l'ordre pour le faire rentrer est « le moment le plus triste de toute sa vie ». Au final, le temps qu'il rejoigne l'écoutille et commence à tenter de la fermer (il y a le même souci qu'à l'ouverture) les deux astronautes sont hors de portée des contacts radio et dans une zone de nuit. Ed White a même perdu un « sur-gant » blanc, et le matériel qui devait être éjecté hors de la capsule reste à l'intérieur. Heureusement qu'il n'y a pas eu plus de problèmes ! Pourtant, là aussi, le retentissement public est au rendez-vous.