Seagate : des disques de 18 To puis 20 To courant 2020

Seagate et Western Digital dans la course aux capacités

Le seuil des 50 To atteint d'ici six ans

Source : AnandTech

Comme le précise AnandTech, les disques durs 18 To de Seagate seront basé sur la plateforme à neuf plateaux, utilisée pour la gamme Exos 16 To. Conserver, à l'identique ou presque, ce système permet au groupe de lancer rapidement la production de HDDs 18 To, que l'on verra donc débouler sur le marché durant la première moitié de 2020. Ces derniers utiliseront la technologie CMR (Conventional Magnetic Recording), à l'inverse des disques durs 20 To, prévus pour la seconde moitié de 2020 et basé sur un système SMR (Shingled Magnetic Recording).Reste que si Seagate prépare des munitions pour son année 2020, le groupe attire l'attention des analystes sur la popularité de son actuelle gamme Exos 16 To. Le groupe californien, basé à Cupertino comme une certaine Apple, espère ainsi écouler plus d'un million de ces disques durs d'ici à décembre. Une belle performance en prévision qui devrait préparer l'entrée des solutions 18 To lors des premiers mois de 2020.Ce renouvellement de l'offre Seagate est impératif sur un marché très disputé, tout spécialement par Western Digital. Et pour cause, la firme doit elle aussi lancer des disques durs de 18 et 20 To, basés sur les mêmes technologies (CMR et SMR). Pour maintenir sa légère avance en termes de timing, Seagate doit donc s'en tenir à son calendrier pour rester un cran devant la concurrence... tout du moins en termes de timing.Si l'on en croit la feuille de route de Seagate, le perfectionnement de sa technologie HAMR permettra d'augmenter drastiquement les capacités des disques durs au cours des six prochaines années. Après être passé de 10 To à 20 To en un peu plus de quatre ans, Seagate prévoit ainsi de proposer des disques durs de 50 To à l'horizon 2026... et des HDDs de 30 To vers 2024.Cet accroissement en termes de capacités s'accompagne d'ores et déjà d'un perfectionnement technologique constant, dont certains paliers commencent tout juste à porter leurs fruits. Dans un communiqué, Dave Mosley, PDG de Seagate, indique notamment que les solutions à double actionneur MACH.2, ont commencé à générer leurs premiers revenus.Ce système, présenté en fin d'année 2017 , permet de doubler les performances d'un disque dur, en fonctionnant grâce à deux actionneurs contrôlant chacun la moitié des têtes de lecture/écriture. De quoi améliorer drastiquement les débits sans compromettre la capacité de stockage.