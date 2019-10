Crucial présente son premier SSD portable, le X8

Un SSD portable renfermant un Crucial P1 ?

Prix et disponibilité

Source : Anandtech

Bien connue du grand public pour ses SSD internes, la filiale de Micron s'immisce désormais sur le secteur des SSD portables avec son Crucial X8. Ce modèle doté d'une interface de connexion USB-C 10 Gb/s (USB 3.1 Gen 2) et d'un boitier solide fait d'aluminium brossé et de plastique, renferme un SSD NVMe qui ne serait autre que le Crucial P1 selon nos confrères d'Anandtech. Censé résister à des chutes de deux mètres sans pertes de données, son boitier n'est cependant pas résistant à l'eau ni à la poussière.Crucial annonce ici une vitesse de lecture pouvant atteindre approximativement 1 Go/s. Aucune indication n'a cependant été donnée concernant sa vitesse d'écriture ou son endurance, le X8 semble malgré tout plus approprié pour être un support de stockage simple et rapide plutôt qu'une panacée, en raison de l'utilisation de mémoire QLC NAND qui dispose de cycles écriture/effacement moindres que d'autres types de mémoire Flash NAND.Le Crucial X8 est d'ores et déjà disponible en version de 1 To et de 500 Go, il faudra compter 179 € pour la première et 130 € pour la seconde, des tarifs qui propulsent ce SSD portable en très bonne position par rapport à la concurrence. Le Crucial X8 profite d'une garantie de 3 ans, soit deux ans de moins que pour ses SSD internes. Enfin, notons que le X8 est livré avec son câble USB-C ainsi qu'un adaptateur USB-A assurant ainsi une large compatibilité à ce SSD portable.