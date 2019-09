Western Digital lance une gamme de HDD/SSD portables pour les joueurs

Du stockage WD_Black chez Western Digital

Lire aussi :

Western Digital Black SN750 500 Go : performance et stabilité



Source : TechPowerUp

Le groupe Western Digital a officialisé une nouvelle famille de périphériques de stockage, avec plusieurs disques durs et un boitier SSD. Une gamme WD_Black qui s'adresse avant tout aux gamers, sur PC comme sur consoles.On pourra ainsi mettre la main sur le WD_Black P10, à relier via un câble USB 3.1, disponible en 2, 4 et 5 To. Une variante Xbox One est également de la fête, incluant deux mois d'abonnement aux Xbox Game Pass Ultimate . Disponible à partir de 109,99 euros.Le WD_Black D10 dispose quant à lui d'une alimentation séparée, et peut, en plus de stocker 8 voire 12 To de données, recharger des périphériques en USB. Son prix est fixé à partir de 219,99 euros.Enfin, le boitier SSD WD_Black P50 se pare d'une interface USB 3.2 Gen 2x2, avec technologie NVMe, pour un débit en lecture de 2 000 Mo/s (selon le constructeur). Il sera décliné en 500 Go, 1 To et 2 To et sera disponible d'ici la fin de l'année.