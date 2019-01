Les cartes SD de 1 To arrivent sur le marché, c'est Lexar qui ouvre le bal

Une carte SD 1 To plus coûteuse que deux cartes de 512 Go

Ce n'est pas la première fois qu'un géant de la mémoire flash présente une. Comme le rappelle The Verge , l'Américain SanDisk (filiale de Western Digital) présentait ainsi un prototype d'une capacité égale il y a près de deux ans. Un prototype qui n'avait toutefois jamais été converti en produit final destiné au marché.Le modèle présenté par Lexar est, lui, parfaitement finalisé. Disponible à un tarif recommandé de, il se montre plus coûteux que deux cartes SD de 512 Go. Rien d'inhabituel, la chose est fréquente lorsqu'un constructeur parvient à lancer un produit de stockage marquant une nouvelle avancée en termes de capacité.Côté spécifications, la gammede Lexar regroupe des cartes SDHC et SDXS UHS-I dont les capacités s'étendent de 16 Go à 1 To. La mouture 1 To qui nous intéresse aujourd'hui se prévaut de vitesses calées àen lecture eten écriture. À noter que cette dernière se contente pourtant d'une certification V30/U3 qui ne garantit sur le papier que 30 Mb/s en écriture.