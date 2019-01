Lexar annonce la plus grosse des plus rapides cartes microSD

Rapide et performante

Avec ses 512 Go d'espace libre, la Lexar High-Performance 633x microSDXC UHS-I pourra embarquer la plupart de vos photos, vidéos et autres applications. Il s'agit de la carte A2 avec la plus grande capacité de stockage à ce jour. Elle s'adresse donc à celles et ceux qui stockent énormément de données sur leur smartphone ou tablette.Cette carte microSD profite aussi d'une vitesse parfaite pour n'importe quel type de mobile. Elle possède une vitesse d'écriture minimale de 30 mo/s et une vitesse minimale de transfert de 100 mo/s.Son nombre moyen d'opérations de lecture s'élève à 4000 IOPS et pour ce qui est de l'écriture, elle profite d'un nombre moyen d'opérations de 2000 IOPS. Cela permet de faire tourner des applications directement depuis la carte.La Lexar High-Performance 633x microSDXC UHS-I sortira à la fin du mois d'octobre pour un prix de 259,99€. N'hésitez pas à vous rendre sur le site de Lexar pour plus d'informations.