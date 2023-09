L'incroyable chiffre de ce que va coûter la cybercriminalité à l'Allemagne en 2023 a été révélé

C'est un chiffre qui donne le tournis, et qui vient d'être communiqué par Bitkom, l'association allemande pour les technologies de l'information, les télécommunications et les nouveaux médias. Selon une nouvelle étude qu'elle vient de publier, la cybercriminalité coûterait à l'Allemagne, pour l'année 2023, la somme astronomique de 206 milliards d'euros ! Cette catégorie compte le vol de données et d'équipements IT ainsi que le sabotage et l'espionnage. Les groupes de hackers s'organisent comme de vraies petites entreprises, et attirent ainsi de plus en plus de profils dans leur rang, ce qui permet ainsi d'augmenter considérablement le nombre d'attaques.

Dans les douze derniers mois, les trois quarts des entreprises interrogées indiquent avoir été victimes de cybercriminalité, contre 84 % pour la période précédente. Un chiffre légèrement rassurant qui doit être vite nuancé. Car dans le même temps, et pour la première fois, plus de la moitié des entreprises comprises dans l'étude estiment que la cybercriminalité est une menace existentielle pour elles (52 % en 2023, contre 9 % en 2021).