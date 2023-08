Le virus HiatusRAT refait surface et s'en prend aux entreprises taiwanaises et américaines

Cela faisait un petit moment qu'il n'avait pas fait parler de lui. HiatusRAT avait apparemment été utilisé entre juillet 2022 et mars 2023 pour cibler des routeurs d'entreprise et collecter des données en Amérique latine, en Europe et aux USA. Silence radio depuis, mais il semblerait que les auteurs de HiatusRAT aient remis leur bébé au travail.