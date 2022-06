Aux USA, le vol d'identité plombe les victimes du COVID-19 aidées par l'État

Pour réaliser leur étude, les deux entités ont interrogé plus de 1 800 victimes d’usurpation d’identité. Depuis 2020, 42 % des demandeurs de prestations dans le cadre de la pandémie ont déclaré avoir été victimes d'une usurpation d'identité qui leur a valu de se voir refuser les aides ou de recevoir des prestations à leur nom alors qu'ils n'en avaient pas fait la demande. Dans 24 % des cas, le problème a pris entre six mois et un an pour être résolu, tandis que 8 % des personnes victimes en 2021 affirmaient que leur situation n’était pas encore arrangée en avril 2022.