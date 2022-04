Attention à ces plateformes d’exchange de crypto "trompeuses"

Il vous arrive de tomber sur des pubs Instagram qui vantent les mérites de plateformes cryptos aux noms suspicieux ? Vous n’êtes pas le seul, c’est pourquoi la Security and Exchange Commission publie depuis 2007 une liste des sites qui n’ont pas reçu de régulation et qui sentent franchement l’arnaque à plein nez. En consultant cette liste nommée PAUSE, on tombe quand même sur des pépites. De « SuperBinance » à « Coin Fx Capital », ces noms semblent avoir été conçus pour porter à confusion les investisseurs (non avertis) en crypto-monnaies.