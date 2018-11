Freebox V7 : VPN intégré et sortie cette semaine ?

Xavier Niel se pose en responsable

Vers un service VPN intégré à la box ?

bonjour les jeunes .

j ai regarde delta force avec chuque norrice sur ma nouvelle box internayte installee par mon petit fils . elle est fantastique . — Georgette (@mamieducantal) 23 novembre 2018



C'est VRAIMENT cette semaine ?!

coucou les jeunes du touiteure . la semaine va etre longue . etes vous bien reposes — Georgette (@mamieducantal) 25 novembre 2018



Les fans de la marque et les observateurs n'en peuvent plus d'attendre... A tel point que la presse se rue sur n'importe quelle actualité (ou presque) concernant la ou les prochaines box de Free, nous compris. De supposition en supposition en arriverait-on à des annonces crédibles ? Nous le saurons peut-être dans moins de temps qu'il ne le faut pour le dire.La semaine passée, nos confrères de Next INpact laissaient filtrer quelques mots d'une interview exclusive de Xavier Niel (réalisée dans le cadre du magazine de leur 15 ans ).Au sein de celle-ci, le grand patron français dévoie l'homogénéité du marché des box internet dans l'hexagone : « Tous nos concurrents ont la même box. C'est suicidaire de leur part » et de se poser comme responsable de la réussite (ou de la faillite) de la V7 : « Si la prochaine box ne marche pas, c'est de ma faute ». La petite nouvelle de Free serait-elle à ce point disruptive ?Rappelons que Free, qui continue de perdre des abonnés sur le fixe face aux offres ultra agressives de ses concurrents, a bien besoin de marquer les esprits avec son nouveau lancement.Vendredi matin, Mamie du Cantal, porte-parole absolument non officialisé par la marque en ajoutait une couche :D'apparence anodine, il est intéressant de noter que le film cité - Delta Force avec Chuck Norris, qui n'a certainement pas été choisi au hasard - n'est pas disponible dans le catalogue FR de Netflix. Est-ce un indice indiquant que la box pourrait-être munie d'un service de VPN intégré ? Peut-être, peut-être pas.En effet, alors que la Freebox Revolution (server) disposait d'un client VPN, celui-ci n'était connecté qu'au client torrent mis à disposition sur ladite box. Il est tout à fait possible que, cette fois, le client puisse profiter à tous les ordinateurs connectés au routeur ; permettant dès lors à chacun de se re-géolocaliser.Si on pousse un peu le trait, rien n'empêcherait Free d'avoir tissé des partenariats avec différents service VPN (voire même d'en avoir développé un en propre) afin de rendre le cheminement de l'utilisateur encore plus simple et son service encore plus intégré. Reste que la réaction des ayants droits risque de ne pas se faire attendre.Enfin, un dernier tweet de Georgette hier annonçait une semaine semblerait-il éprouvante. A force d'annonces et de reports, nous aurions tendance à rester prudent bien que le mardi 27 novembre, demain donc, ai été repris partout sur le net français.Nous ne manquerons pas de faire une mise-à-jour de cette actualité si jamais Free se décide à mettre la presse au courant de manière officielle.