Freebox V7 : la mamie du Cantal est de retour

Plusieurs signaux envoyés sur les réseaux sociaux

Dire que l'attente aura été longue est un doux euphémisme. Les fans deattendent une révision de ladepuis des années. Ces derniers moiset ses équipes ont distillé les informations sans jamais confirmer une date de sortie. La fenêtre de lancement évoquée par le patron de l'opérateur télécom était jusqu'alors comprise entre «».Mais l'attente semble enfin toucher à sa fin. L'opérateur a donné plusieurs signes indiquant que le lancement se prépare dans les prochains jours. Pour cela, fidèle à sa tradition, Free utilise une communication cryptique et distille quelques messages énigmatiques à destination des fans historiques de la marque.Tout d'abord, Free a réactivé le comptede Georgette, ou @mamieducantal sur le réseau social. Le compte avait été crée à l'époque pour lancer la communication autour du lancement de Free Mobile. Le 26 septembre, Georgette a posté une vidéo du lancement récent de la fusée Ariane. Impossible de ne pas penser à la fusée sur la rampe de lancement, qui avait accompagné le lancement de l'opérateur en 2012.Deuxième signe important : le site web live.free.fr, permettant à l'opérateur de retransmettre ses événements en direct était inaccessible il y a quelques jours. Désormais, il redirige vers la page consacrée à l'actuelle Freebox.Dernier point à souligner en consultant les offres Free : la promotion proposant laà 19,99€/mois durant un an se termine le mardi 2 octobre. Et l'on sait que Free présente ses nouveautés traditionnellement le mardi. Aurait-on la date tant attendue de la présentation de la Freebox V7 ?