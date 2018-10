Freebox V7 : les indices pointent-ils sa sortie à demain ?

Alors que la rumeur enfle, la com' de Free reste de marbre

Une fusée dans le code source

ET TOI GEORGETTE TU VAS CONTINUER LONGTEMPS AVEC TES TWEETS MYSTERE ?!! TU LEUR VEUX QUOI AUX JEUNES ? ET PUIS T'ES QUI D'ABORD ?? #PoseTonMelenchon pic.twitter.com/Z6Tublp3KI — Free (@free) 17 octobre 2018



C'est demain, c'est sûr !

Comme chaque jour, la date d'annonce de la tant attendue nouvelle Freebox estampillée V7 n'a probablement été aussi proche.Prévue entre la fin de l'été 2018 et le mois d'octobre de la même année - selon les prévisions de l'entreprise française elle-même - la nouvelle box de Free serait sur le point de débarquer sur le marché. C'est en tout cas ce que laisse penser l'ensemble des indices disséminés ça et là par la filiale du groupe Iliad, résultat d'une stratégie basée sur la publication d'informations aussi énigmatiques que révélatrices. Mais la communication officielle, elle, reste muette.A l'origine des derniers emballements, la réactivation du compte twitter @mamieducantal , créé à l'époque pour chapeauter la communication du lancement de Free Mobile, nous avait déjà mis la puce à l'oreille au début du mois. Difficile cependant d'affirmer que ce compte est bien téléguidé par Free, notamment quand les échanges entre le compte Twitter officiel de la marque brouille les piste :Voilà maintenant que le site web mamieducantal.fr , dont l'ouverture récente a été repérée par le twittos freeboxv7 , continue d'animer les rumeurs. Le corps de la page n'affiche en effet que le code suivant : « 546f20746865206d6f6f6e ».Or, ce code traduit de l'hexadécimal en ASCII signifie : « To The Moon ».De plus, le code source nous en révèle davantage (voir l'image en haut de l'article). A l'intérieur de ce dernier se trouve en effet l'émoticône d'une fusée, également apparue en 2012 à l'occasion du lancement de l'opérateur. Si on suit ce raisonnement, tout porte donc à croire que ladevrait prendre son envol au cours des prochains jours...D'ailleurs, si on tire le trait un peu plus loin (), notons que la pleine lune tombe exactement demain... Doit-on alors s'attendre à voir les annonces tomber ces prochaines 24 heures ?Ce qu'il y a de certain, c'est que les annonces des Freebox sont toujours des moments de communication qui font les choux gras de Free, capable de faire monter la sauce à moindre frais.