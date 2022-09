Citroën entame son renouveau électrique avec... un vieux logo

Ce nouveau logo est très sobre et moderne, même s'il rappellera forcément quelques souvenirs aux plus férus de la marque aux chevrons. Et pour cause : le nouveau logo adopté par Citroën est une réinterprétation du logo originel, autrefois adopté par le fondateur de la marque, André Citroën.

Il arbore une couleur bleu Monte-Carlo, utilisée sur de nombreux modèles emblématiques de la marque (notamment la 2CV et la DS) et qui fera bientôt un retour très attendu dans la gamme.