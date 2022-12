Chevrolet a dévoilé par erreur sa Corvette électrique !

Toutefois, les plus curieux auront remarqué la présence à bord d'un bouton spécifique, visant à activer/désactiver le système de récupération d'énergie au freinage. Sous le capot, on retrouvera un bloc V8 dont la puissance sera envoyée aux roues arrières. À l'avant, on devrait retrouver deux moteurs électriques, pour une transmission intégrale.

Par ailleurs, le modèle affiché dans le configurateur ne dispose d'aucun port de recharge, et il faudra visiblement attendre le modèle 100 % électrique pour pouvoir relier à sa Chevrolet à une prise de courant. Il faudra néanmoins patienter jusqu'à l'annonce officielle pour tout savoir de cette première Corvette hybride.