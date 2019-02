NVIDIA : le lancement d'une GTX 1650 en mars se confirme

Une GTX 1650 prévue pour la fin du mois de mars

Cette remplaçante présumée de l'actuelle GTX 1050 arriverait sur le marché fin mars, nous dit VideoCardz , qui tient de sources gardées secrètes que la prochaine carte de NVIDIA n'est pas qu'une simple rumeur.Cette dernière serait basée sur un GPU Turing TU117, une puce 12 nm plus modeste que la TU116 qui équipe la GTX 1660 Ti et que l'on devrait également trouver sur la GTX 1660.Bien qu'à court d'informations concrètes sur les spécifications techniques de cette GTX 1650, le média spécialisé table sur une puce épaulée de 4 Go de VRAM en GDDR5 128-bit (contre 6 Go de GGDR6 192-bit sur la 1660 Ti). Elle pourrait être commercialisée au tarif dePour rappel, la GTX 1660 arriverait pour sa part d'ici quelques semaines à partir deet disposerait de 1280 Cores CUDA pour 3 ou 6 Go de GDDR5 192-bit en fonction des modèles.