Vers une GTX 1650 en mars pour compléter l'entrée de gamme de NVIDIA ?

Fiche technique : l'heure des suppositions

Plus intéressant peut-être, cette supposée GTX 1650 arriverait dès mars prochain à un tarif 179 dollars, contre seulement 109 dollars pour la GTX 1050 lors de son lancement. Une différence de prix qui laisse éventuellement présager de performances supérieures pour la potentielle nouvelle carte des verts, qui dépendrait (comme les GTX 1660 et 1660 Ti) d'une puce de génération Turing délestée de ses RT-Cores et Tensor Cores.D'un point de vue technique, la puce reste encore bien mystérieuse, forçant pour l'heure Tom's Hardware à agglomérer l'ensemble des rumeurs actuellement en circulation. Il convient donc de prendre que ce va suivre avec des pincettes.La GTX 1650 serait basée sur une puce TU117, gravée en 12 nm par le taïwanais TSMC (fournisseur habituel de Nvidia). Cette dernière serait pourvue soit de 896, soit de 1024 cores CUDA, tandis que sa fréquence de base s'établirait à 1485 MHz (c'est-à-dire 15 MHz de moins qu'une GTX 1660 Ti). L'ensemble serait épaulé de 4 Go de mémoire GDDR5 (contre de la VRAM en GDDR6 sur les GTX 1660 et 1660 Ti) cadencée à 2000 MHz et pourvue d'un BUS 128-bits.Côté consommation, la GTX 1650 pourrait se contenter, comme la GTX 1050 en son temps, d'un TDP de 75 Watts et serait ainsi en mesure d'être alimentée par la seule force de son slot PCIe. Comprenez qu'un connecteur PCIe supplémentaire, dévolue à l'alimentation, ne serait pas nécessaire. C'était déjà le cas avec la GTX 1050, mais rien ne nous assure pour le moment que Nvidia réussisse à maintenir un TDP aussi bas sur son GPU TU117.Si la carte doit bien voir le jour courant mars, de plus amples éclaircissements ne manqueront pas d'arriver dans les prochaines semaines. Stay Tuned.