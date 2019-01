Nvidia préparerait une GTX 1660 Ti sous Turing, mais sans Ray Tracing

Une carte GTX sous Turing

Source : VideoCardz

Cela fait plusieurs mois déjà qu'une petite musique annonçant le retour des GTX se fait entendre. Désormais, le son de cloche s'intensifie par le biais de deux sources qui, à VideoCardz, ont confirmé qu'uneétait bien dans les cartons.Mais quel positionnement pour cette nouvelle carte ? Selon les sources de VideoCardz, il s'agirait basiquement d'une carte graphique profitant de l'architecture Turing, mais qui ferait l'impasse sur les fonctionnalités de ray tracing des cartes RTX.D'après les informations jusqu'ici récoltées, la prétendue GTX 1660 Ti embarquerait un GPU TU116 gravé en 12 nm disposant de. Autrement dit, on aurait affaire à une carte un brin moins performante en rastérisation classique, mais néanmoins bien plus costaude qu'une GTX 1060. Pour rappel, la RTX 2060 (369€) grimpe à 1920 cours Cuda. Cette nouvelle référence GTX profitera aussi de 6 Go de GDDR6, et d'un bus mémoire de 192 bits.Enfin plus croustillant : il se dit que la GTX 1660 Ti pourrait être. Chose qui, au vu des nombreuses offres promotionnelles en cette période de soldes, ne devrait plus tarder.