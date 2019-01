NVIDIA : les RTX 2060 et les nouveaux drivers 417.71 WHQL sont disponibles

Pilotes GeForce 417.71 WHQL : le patch note

En plus de supporter officiellement lesflambant neuves, les pilotes 417.71 WHQL apportent aussi la pleine compatibilité de la technologie G-Sync avec les moniteurs FreeSync compatibles.Disponible à cette adresse (PDF), le patch note n'inclue rien de bien transcendant au sortir de la prise en charge officielle des RTX 2060 nouvellement sorties.Plus intéressant en revanche : les, qui permet à la technologie VRR maison de Nvidia d'être portée sur certains des écrans compatibles FreeSync (une technologie AMD).Mais, on l'a vu , cette ouverture de G-Sync n'est pour le moment possible que. D'autres modèles seront ajoutés à la liste officielle des moniteurs compatibles à l'avenir. Du reste, si vous êtes possesseur d'un écran FreeSync n'ayant pas passé la certification G-Sync, ou n'ayant tout simplement pas encore été testé, vous avez désormais la possibilité desur votre écran. Au risque que le résultat soit décevant, bien entendu.Comme d'habitude, les pilotes sont disponibles sur le site officiel Nvidia ou via le logiciel GeForce Expérience. Enfin, notre test maison des GeForce RTX 2060 sera publié avant la fin de semaine.