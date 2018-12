NVIDIA pourrait présenter des MX250 en plus des RTX mobile lors du CES

Une carte économe en énergie

Nous vous en parlions il y a quelques jours : les specs des RTX 2060 Max-Q ont fait l'objet d'une fuite , quelques semaines avant leur présentation officielle lors dude Las Vegas (du 9 au 11 janvier 2019).Aujourd'hui, ce sont les cartes graphiques dédiées que l'on trouvera probablement sur les ordinateurs portables d'entrée de gamme qui passent sous les projecteurs : lesLa MX250 a été repérée par VideoCardz dans la fiche technique d'un certain; un ordinateur portable équipé d'un processeur i5 ou i7 de huitième génération et d'un écran Full HD des plus classiques. Comme on peut le voir sur l'image ci-dessous, la Nvidia MX250 y sera proposée en option, etDu reste, on ignore pour l'heure si la MX250 bénéficiera de l'architecture Turing, ou continuera d'exploiter ce bon vieux Pascal. Si, comme le remarque VideoCardz, des premières traces de processeurs graphiques TU107 et TU108 ont été découvertes en ligne, la MX250 ne semble pas répondre à tout le cahier des charges de la nouvelle architecture signée Nvidia.On peut en effet remarquer que d'après la fiche technique du HP Zhan 66 Pro, la carte graphique dédiée embarque 2 Go de GDDR5, ce qui en ferait la première nouvelle carte graphique Nvidia à réutiliser de la GDDR5 depuis la sortie des dernières RTX en octobre.Des inconnues que l'on espère voir se résoudre à l'occasion du CES de Las Vegas, pendant lequel Nvidia devrait lever le voile sur toute sa gamme de nouveaux GPU dédiés aux ordinateurs portables.