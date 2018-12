Les specs de la future GeForce RTX 2060 Max-Q de NVIDIA auraient fuité

RTX 2060 et RTX 2060 Max-Q : des benchmarks en fuite



Un benchmark 3D Mark de la RTX 2060. © TUM_APISAK / Twitter



Une capture Geekbench de la RTX 2060. © Geekbench



Un benchmark 3D Mark de la RTX 2060 Max-Q. © TUM_APISAK / Twitter

Ces cartes d'entrée de gamme remplaceront peu à peu les GTX 1060 et GTX 1060 Max-Q dans les ordinateurs portables de 2019.Nous devons ces découvertes à un utilisateur Twitter répondant au pseudonyme de TUM_APISAK. Ce dernier a déniché des benchmarks réalisés sur 3DMark, laissant clairement apparaître certaines spécificités desetCette première capture indique que la GeForce RTX 2060 disposera d'uneet d'une fréquence mémoire de 1750 MHz. Elle embarquera aussi 6 Go de GDDR6. Des chiffres qui font étatUne seconde capture, issue cette fois d'un test sous Geekbench, indique que la carte disposerait de 30, ce qui selon l'architecture Turing laisse présager une carte disposant de. Cet autre benchmark nous éclaire aussi sur la fréquence boostée de la RTX 2060 : 1200 MHz, soit 25% de puissance supplémentaire.Une dernière capture nous en dit enfin un peu plus quant à la. Cette carte, destinée à être intégrée dans des ordinateurs moins volumineux, verrait ainsi sa fréquence de base légèrement augmentée, à 975 MHz. La fréquence mémoire serait en revanche dépréciée à 1500 MHz, tout en conservant bien entendu les 6 Go de GDDR6.Selon plusieurs sources, Nvidia lèvera définitivement le voile sur ses RTX destinées au marché portable au cours du CES de Las Vegas, qui se tiendra du 8 au 12 janvier 2019.