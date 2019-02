Battlefield V offert en bundle avec les cartes Nvidia RTX

Battlefield V est optimisé Ray Tracing

Source : Nvidia

vient juste de sortir, et Nvidia ne pouvait décemment pas faire l'impasse sur un bundle mettant à l'honneur ses cartes, 2080 Ti et 2070.Certains partenariats ont plus de sens que d'autres. Celui-ci coche pour le coup toutes les cases, tant Nvidia avait déjà fait étalage de l'optimisation de Battlefield V pour la technologie dule meilleur argument de vente de ses dernières cartes RTX.Si vous êtes curieux de voir à quoi cela ressemble, nous vous invitons à consulter nos vidéos de gameplay maison sur Battlefield V en Ray Tracing Pour rappel, le prix des dernières cartes RTX de Nvidia oscille entre 545€ pour la RTX 2070 à 1499€ pour la RTX 2080 Ti. Sur son site, Nvidia précise que. Il vous faudra donc patienter 14 jours avant de pouvoir vous lancer à corps perdu sur les champs de bataille de la Seconde Guerre mondiale.