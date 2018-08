Nvidia publie ses nouveaux pilotes Game Ready 399.07 WHQL

Les nouveautés apportées par les pilotes 399.07 WHQL

De nombreux correctifs mis en place

[Rainbow Six Siege] : TAA at 100% causes screen to be blurry when not moving in after driver update. [2322283]



[Notebook][MSHybrid] : Fixed diagonal tearing by using win7-blit model. [2042900]



[GeForce GTX 1050/1070] : OpenGL driver does not release the rendering context correctly. [2305430]



[Oculus] : Blue-screen crash occurs when using Oculus VR software. [2321140]



[Geforce 600/700 series Kepler GPUs][Doom (2016)] : Missing textures when using Vulkan API. [2322723]



[LA Noire VR] : Stability issues occur when running LA Noire VR. [2305821]



[Call of Duty Black Ops 4] : Stuttering and performance issues occur for some game configurations. [2318552]



[G-SYNC] : Windowed G-Sync mode may stutter after upgrading to Windows 10 Spring Creators Update. [2097340]

Nommés, les nouveaux pilotes pour GPU Nvidia commencent leur diffusion. Vous pouvez dès à présent les télécharger sur le site officiel ou via le logiciel GeForce Experience. Au programme cette semaine : le supportdes jeux les plus attendus du moment, ainsi que divers correctifs.Chaque nouvelle mouture des drivers GeForce apporte le support Game Ready des gros titres du moment. Aujourd'hui, ce sontet World of Warcraft : Battle for Azeroth qui sont à l'honneur. Ce dernier avait déjà eu droit à quelques optimisations avec les précédents pilotes 398.82 Nvidia mise beaucoup sur Battlefield V ces derniers temps. Pour l'instant, les drivers pour cartes GeForce RTX 20xx - supportant le ray tracing - ne sont pas encore disponibles, mais le jeu bénéficie néanmoins d'un support optimisé avec les GPU actuels. Les joueurs possédant un compte EA Access, Origin Access - Premier ou Basic - ou ayant précommandé le jeu pourront en profiter pour tester dès le 4 septembre la bêta ouverte sur plusieurs cartes multijoueur. Les autres joueurs obtiendront l'accès deux jours après, histoire de se faire une idée du gameplay avant la sortie officielle prévue le 19 octobre.En dehors de ce blockbuster, d'autres jeux profitent eux aussi de l'optimisation Game Ready. Parmi eux, citons F1 2018, PES 2019 ou encore Immortal : Unchained.Bien entendu, les nouveaux pilotes 399.07 WHQL apportent leurs lots de réglages et autres. Voici le changelog indiquant les divers correctifs apportés par le constructeur :On notera cependant que des problèmes doivent encore être réglés pour les futures mises à jour. L'un d'entre eux, particulièrement gênant, concerne les configurations en SLI qui font planter Battlefield 1 lorsque SLI et HDR sont activés simultanément.D'ici la prochaine fournée de pilotes, nous devrions voir apparaitre sur le marché les nouvelles GeForce RTX 20xx, qui seront d'après Nvidia deux fois plus performantes que les GTX 1080 . Nous ne manquerons pas de vous faire part de leur disponibilité.