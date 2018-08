gamescom : Nvidia dévoile un trailer RTX de Battlefield V somptueux

Vers des jeux toujours plus réalistes... et gourmands !

Attendu pour le 11 octobre 2018, le jeu de tirfait aujourd'hui parler de lui à travers un trailer d'une minute lancé par Nvidia. Réalisée avec le moteur graphique du jeu, cette courte vidéo met en avant les capacités du ray-tracing, le fer de lance des nouvelles cartes GeForce de série 20 dévoilées lors de la Gamescon.Il faut bien avouer que la cinématique présentée par le fondeur américain met l'eau à la bouche. Les effets lumineux et les ombres sont incroyables de réalisme, augurant du meilleur pour l'avenir. Le ray-tracing apporte indéniablement une touche de réalisme non négligeable aux titres les plus attendus du moment. Difficile de patienter tant les images mettent l'eau à la bouche, surtout en 4K 60 fps !Ces performances risquent cependant d'avoir un coût non négligeable. Les nouvelles cartes GeForce RTX 2080 coûtent plus de 800€, un prix bien élevé pour de nombreux gamers... Et en dehors des graphismes, il faut espérer que le jeu en lui-même propose un gameplay de qualité. Le studio Dice semble y avoir réfléchi, un mode Battle Royale étant au programme afin de donner un peu de variété aux modes multijoueur classiques.