La RTX 2080 est deux fois plus puissante que la GTX 1080 sur les jeux actuels

Le, cette technologie encore inconnue du grand public il y a quelques jours, vise à produire des effets de lumière au plus proche du réel. Par conséquent, elle est particulièrement gourmande.Pour preuve, les premières démos faisaient état de jeux à la peine, même en 1080p. Pas d'inquiétudes néanmoins : le Ray tracing est bien entendu optionnel, et ne se destine en définitive qu'aux jeux qui y seront compatibles. Pour les autres : lessont de véritables machines de guerre en puissance, à même de démocratiser le gaming en 4K.Lors de sa présentation de lundi dernier à la gamescom a dédié une grande part de son intervention à présenter le Ray tracing. Pourtant, il est une autre technologie mise au point par la marque au caméléon qui pourrait bien changer la donne au niveau des performances : leAbrégée en DLSS, cette technologie permet de bénéficier d'une qualité graphique optimale, sans subir les conséquences normalement attendues lorsque l'on pousse toutes les options au maximum. En d'autres termes : votre jeu est plus beau, tout en étant plus fluide.Une prouesse réalisable grâce à une nouvelle méthode d'anti-aliasing fort bien explicitée par Hothardware Dans un post de blog , Nvidia a révélé aujourd'hui les performances calculées sur les jeux récents en 4K, sans Ray tracing. Les résultats sont bluffants, et nous font prendre conscience de l'importance du bond technologique franchi par Nvidia avec son architecture Turing. Voyez plutôt :- Final Fantasy XV : 60 FPS- Battlefield 1 : 84 FPS- Resident Evil 7 : 66 FPS- Far Cry 5 : 71 FPSEt cela bien évidemment en poussant la qualité graphique au maximum, en 4K et en activant le HDR.Nvidia conclut son post avec un tableau comparatif des cartes RTX 2080 à sa fidèle GTX 1080. Le constat est sans appel : la nouvelle mouture de la marque est deux fois plus puissante lorsque le DLSS est activé (la disponibilité de cette fonction est laissée à discrétion des développeurs de jeux), et environ 40 à 60% plus puissante sans.Les RTX 2080 seront disponibles à compter du 20 septembre prochain.