Nvidia publie ses nouveaux driver Game Ready 398.82 WHQL

Les optimisations de la version 398.82

Patchnote complet de la version 398.82

Au menu de cette nouvelle version : des correctifs en tout genre et un supportpour les grosses sorties jeux vidéo du mois d'août.Lessont disponibles au téléchargement sur le site officiel , ou via le logiciel GeForce Experience.La version 398.82 des pilotes Nvidia apporte un support optimal aux deux grosses sorties jeux vidéo du mois :etEn effet, chaque extension du célèbre MMORPG s'accompagne de quelques nouveautés graphiques. Avec la septième, intitulée Battle for Azeroth, c'est le support de DirectX 12 qui est en tête.Reste que pour Nvidia, rien ne devrait changer : l'intégralité des GPU de la marque continuant d'exploiter à fond DirectX 11.Pour les intéressés, voici la liste exhaustive des correctifs apportés par la dernière version des drivers Nvidia :Notons qu'aucun correctif n'a pour le moment été implémenté concernant les problèmes que rencontrent certains utilisateurs qui utilisent un écran compatible G-Sync en mode fenêtré sur Windows 10. Le constructeur a néanmoins assuré qu'un patch étant prévu dans un futur proche Dans l'attente, Nvidia nous donne rendez-vous le vendredi 20 août pour sa conférence lors de la gamescom 2018, pendant laquelle il présentera sa nouvelle gamme de GPU utilisant l'architecture Turing : les GTX 1180