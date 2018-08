C’est (presque) sûr : Nvidia présentera ses GTX 1180 à la Gamescom

Une commercialisation prévue pour la fin du mois

L'attente ne devrait plus être longue avant de voir - enfin - apparaître lessur le marché.Les rumeurs se faisaient insistantes sur une présentation au mois d'août, mais la chose vient de se préciser et même de se dater :tiendra une conférence intitulée « GeForce Gaming » à lale 20 août prochain à Cologne. Sur son site , le constructeur promet de nouveaux jeux jouables sur le stand, des démos etDans un premier temps, la présentation officielle des cartes basées surpermettra de lever le voile sur les nombreuses zones d'ombre entourant les remplaçants de Pascal.Au rang des rumeurs, la dernière - et plutôt insistante - ferait état de cartes graphiques embarquant jusqu'à 16Go de GDDR6. Un bagage idéal pour épauler les nouveaux moniteurs 4K HDR 144Hz, précise TheVerge Enfin, un supposé partenaire de Nvidia croit détenir la date de la mise en vente des GTX 1180 . Nous devrions donc la voir apparaître sur les étals le 30 août prochain, suivie un mois plus tard par les GTX 1170 puis par les GTX 1160 le 30 octobre.De quoi garantir des dessous de sapins excitants pour les joueurs.