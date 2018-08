Faire fonctionner le FreeSync d'AMD sur un GPU Nvidia c'est possible !

Une procédure digne de Mac Gyver

Une manipulation efficace mais non recommandée

En temps normal, les technologies G-Sync et Freesync ne fonctionnent qu'avec des GPU de leurs constructeurs respectifs, à savoir Nvidia et AMD et demandent des moniteurs adaptés . Le Redditeur nommé " survfate " a pourtant trouvé une méthode pour contourner cette limitation sur sa GeForce GTX 1060 6 Go. Si elle ne sera pas forcément pérenne dans le temps, elle vaut néanmoins le coup d'œil.On ne sait pas combien de temps il faut pour penser à un tel contournement, mais il faut bien avouer que la procédure de survfate a tout d'un bricolage ?à la Mac Gyver?. Les résultats sont pourtant là et ont été vérifiés par d'autres utilisateurs de Reddit. Si vous souhaitez vous aussi tenter le coup, voici la méthodologie à suivre pour faire fonctionner lasur votre GPU Nvidia.Primo, il vous faudra deux écrans : l'un compatible AMD Freesync et un autre tout ce qu'il y a de plus classique. Ajoutez à ça une carte graphique Nvidia ainsi qu'undoté d'un circuit graphique intégré - ou APU selon la dénomination officielle AMD.Il suffit ensuite de brancher le moniteur Freesync sur la sortie vidéo de la carte-mère et l'autre écran sur le GPU. En gros, la carte Nvidia va calculer les frames, puis les envoyer vers l'APU qui les transmettra à l'écran Freesync. Il faut d'ailleurs que la sortie vidéo de la carte-mère soit définie comme sortie principale dans le BIOS.Pour son expérience, survfate a utilisé un CPU Ryzen 3 2200G avec un circuit graphique Radeon Vega 8. La carte graphique est quant à elle une GeForce GTX 1060 6 Go. Il ne reste pour terminer qu'à configurer les jeux via le panneau de réglages Nvidia afin que ces derniers utilisent le GPU 1060.Il faut bien avouer que le Redditeur a de la suite dans les idées. D'autres usagers du réseau social ont tenté la manœuvre et reporté plusieurs succès. Pour autant, nous ne vous recommandons pas de vous lancer dans une telle bidouille.Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il suffirait à Nvidia d'unpour rendre l'opération futile. De plus, il faut s'équiper d'un moniteur supplémentaire qui n'est au final pas exploité, bien qu'indispensable à la bidouille.Malgré tout, on ne peut qu'applaudir la prouesse de survfate qui démontre avec brio que le cloisonnement des constructeurs a toujours ses limites.