Dell annonce deux nouveaux moniteurs pour le jeu en 155 Hz

Des moniteurs qui visent une vitesse maximale

Prix et disponibilités

Il n'y a pas que les cartes graphiques RTX 20 de chez Nvidia qui font parler d'elles. L'américain Dell a ainsi présenté deux nouveaux moniteurs destinés aux joueurs en recherche de vélocité. Sobrement nomméset, ces deux écrans font comme vous pouviez vous en douter des tailles de 24" et 27".Pour ses nouveaux bébés, Dell a privilégié des- ou Twisted Nematic - qui offrent un temps de réponse de 1 ms seulement. Si la qualité d'image est moins bonne que sur des moniteurs IPS, le constructeur a mis l'accent sur les taux de rafraichissement qui s'avèrent élevés.Le modèle de 24" adopte ainsi une fréquence - overclockée - de 144 Hz. Le grand frère de 27" vise quant à lui. Et histoire de ne pas avoir à supporter ces horribles déchirures d'images qui viennent parfois gâcher le plaisir de jeu, les deux moniteurs sont compatibles AMD FreeSync sur les ports DisplayPort.Pour les joueurs qui ne veulent pas passer cinquante ans dans les paramètres de colorimétrie, les deux écrans embarquent chacun trois configurations préréglées, dont une destinée au gaming. On notera aussi que le moniteur de 27" est doté de bordures très fines. De quoi réaliser une configuration multi-écrans sans peine.Pour le reste des spécifications, c'est plutôt classique. Le Dell S2419HGF offre une définition Full HD alors que son grand frère vise la QHD, soit 2560 x 1440 px. Les deux dalles utilisent un éclairage LED. Les contrastes sont donnés à 1000:1 avec une luminosité de 350 nits et couvrent 84% de l'espace colorimétrique NTSC.Niveau connectique, c'est là aussi du classique. Les deux écrans de Dell sont équipés de ports HDMI 1.4 et 2.0, du DisplayPort 1.2 - avec support AMD FreeSync - et des ports USB à foison. Pour brancher les casques et micro, les prises Jack sont bien entendu de la partie.Il ne faudra pas attendre bien longtemps pour se procurer les nouveaux écrans gaming de Dell. Ces derniers seront. Les prix américains sont fixés à 319.99$ et 549.99$. On imagine que les tarifs en euros seront légèrement plus élevés une fois les taxes appliquées.On notera qu'il n'y a pas le choix pour les couleurs, les deux moniteurs seront commercialisés dans un bleu nuit métallique. Pour les membres Dell Premium, la garantie assurera le changement gratuit de dalle même si un seul pixel est défectueux. C'est toujours ça de pris.