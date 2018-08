Gamescom : regardez en direct les annonces de la Nvidia Gaming Celebration

Des cartes graphiques déjà en fuite dans la nature

Ces derniers mois ont été riches en spéculations concernant les nouvelles cartes graphiques de la marque au caméléon. D'abord supposément nommées GTX 1180, le vent a finalement tourné en faveur d'une nomenclature en RTX 2080.Aussi, comme c'est souvent le cas lors de grands rendez-vous comme celui-ci, certains marchands peu scrupuleux ont eu du mal à tenir leur langue dans leur poche. Depuis ce matin, ce sont déjà deux cartesqui se sont retrouvées listées sur des sites de vente, et qui ont pu être décortiquées en avant-première.Des cartes qui seront supposément disponibles à l'achat dès la fin du mois, et dont la sortie des déclinaisons s'étalera sur toute la fin d'année : RTX 2070 fin septembre, et RTX 2060 fin octobre.Avec la conférence Nvidia qui se tiendra en fin d'après-midi, nul doute que la journée sera riche en révélations alors... restez connectés !