PowerColor dévoile la Radeon RX 5700 XT la plus rapide

PowerColor via Tom's Hardware US

PowerColor via Tom's Hardware US

Une alternative à la Radeon RX 5700XT Nitro+ de Sapphire

Ce n'est pas nécessairement dans ses habitudes, mais qu'importe. Pour lancer la RX 5700 XT la plus véloce, PowerColor mise sur un système de watercooling signé EKWB. Sans surprise, la Liquid Devil 5700 XT embarque son lot de LEDs RGB, mais plus intéressant, PowerColor indique que les GPUs choisis pour ce modèle ont été minutieusement sélectionnés (binned) parmi les meilleures puces proposées par AMD. Ces dernières devraient donc tenir un overclocking élevé sans trop broncher.Dans les faits, cette 5700 XT survoltée hérite ainsi d'une fréquence de 2070 MHz en boost, et ce en lieu et place des 1905 MHz proposés en boost par une 5700 XT classique. Attention par contre, la fréquence de base reste inchangée par rapport aux modèles de référence : on reste à 1400 MHz.La Liquid Devil 5700 XT de PowerColor est annoncée à 599 dollars aux Etats-Unis. C'est un peu plus cher que le tarif annoncé par Sapphire pour sa Radeon RX 5700XT Nitro+ . Cadencée à 2035 MHz "seulement", cette dernière se négocie 520 euros en France depuis le 15 novembre dernier.