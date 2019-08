AMD : quand le CrossFire n'est que le cadet des soucis de Lisa Su

© TechPowerUp

Une posture dans l'air du temps

© TechPowerUp

Des perspectives à explorer

Source : TechPowerUp

Faut-il s'attendre au déploiement d'une nouvelle mouture de la technologie? À en croire la dirigeante d', mieux vaudrait tourner la page. Interrogée à ce propos par la presse spécialisée, Lisa Su a clairement indiqué que le Crossfire «». Ces déclarations laissent présager une mise à l'écart pour cette technologie, concurrente du SLI chez NVIDIA, qui permet de jumeler jusqu'à quatre GPUs pour coupler leurs performances.Comme le note TechPowerUp, les dires de Lisa Su vont toutefois dans le sens des réalités du marché. NVIDIA a également mis de côté sa technologie SLI sur ses dernières cartes graphique haut de gamme, et communique de moins en moins sur l'association de plusieurs GPUs. AMD suit depuis des mois cette même optique,la semaine dernière. En l'état, le support du CrossFire semble voué à être entretenu a minima, jusqu'à ce que les habitudes des consommateurs changent et que les standards de l'industrie évoluent.Non pris en charge par l'ensemble des jeux, le CrossFire (tout comme le SLI) perdra donc peu à peu en intérêt, mettant fin à terme à une technique vieille comme le monde : acheter une carte graphique, puis en acquérir une identique quelques mois ou années plus tard pour - dans certains cas et sous certaines conditions - rivaliser avec les performances de puces plus haut de gamme.Pour TechPowerUp, le grand principe de l'addition de GPUs pourrait toutefois donner lieu(Multi-Chip-Module) couplée à une synchronisation matérielle capable de simplifier, voire de supprimer, l'aspect logiciel et redondant du concept.Miser sur une solution nativement multi-GPU, intégrée, dépourvue de partie software et composée de plusieurs dies pourrait apporteractuellement les plus courantes. Sur ce terrain, les perspectives sont en tout cas nombreuses... reste à voir si elles seront porteuses.