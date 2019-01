Les Radeon VII d'AMD supporteront Linux le jour de leur lancement

Les pilotes Linux de la Radeon VII seront disponibles dès le premier jour

Une communauté réduite mais importante pour les constructeurs

Source : TechRadar

Les utilisateursne seront pas oubliés par AMD. Le lancement de la Radeon VII approche à grands pas, le 7 février précisément. S'il était admis que tout serait prêt pour Windows 10, les joueurs Linux craignaient d'attendre de longues semaines avant de profiter de la dernière carte graphique.La Radeon RX 590 avait mis plusieurs semaines avant de recevoir desadaptés pour Linux, entraînant une certaine frustration des utilisateurs du système libre. Pour la sorite de sa Radeon VII, AMD ne refera pas cette erreur une nouvelle fois et promet des pilotes Linux dès le premier jour.La communauté des joueurs Linux est infime par rapport à ceux équipés d'un PC sous Windows. Selon des chiffres communiqués par Valve, 9 joueurs sur 10 utilisent Windows pour se connecter à, et seulement 1% des utilisateurs du service sont sous Linux. Concernant le catalogue, seulement 20% des jeux proposés par Steam sont compatibles avec le système.Malgré tout, les utilisateurs Linux ne doivent pas être oubliés par les constructeurs. Ce sont des fins connaisseurs de l'univers informatique, passionnés et plus à même de renouveler leur équipement à la sortie d'unplus récent et plus puissant.Ils sont également des prescripteurs qui n'hésiteront pas à donner leur avis leurs proches et qui pourront les conseiller dans l'achat d'un nouveau PC. Mieux vaut les convaincre de choisir une Radeon VII plutôt qu'une carte graphique de l'ennemi de toujours NVIDIA