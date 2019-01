AMD dément à demi-mot la faible production des Radeon VII

"Nous nous attendons à ce que l'offre de Radeon VII rencontre la demande des joueurs"

Hier, nous vous partagions une information selon laquelle la Radeon VII ne serait produite qu'en très petite quantité , et ne disposerait d'aucun modèle custom.Aujourd'hui, AMD monte au créneau et réagit aux informations de Tweaktown... sans pour autant vraiment les démentir.Dans un communiqué,assure que lasera "". "", conclut de manière lapidaire le message.Mais comme le remarquent nos confrères de Inpact Hardware , absolument rien n'indique que lesdits partenaires seront autorisés à vendre des cartes custom. Peut-être, comme cela s'est déjà vu par le passé, ceux-ci seront limités à la vente des cartes de référence produites par AMD.Du reste, on s'étonne également de la disponibilité annoncée des Radeon VII sur le site AMD.com. Si Nvidia propose effectivement, et de longue date, d'acheter ses cartes directement depuis son site, ce n'est pas le cas de son concurrent. Une stratégie, estime Inpact Hardware, destinée à éviter une envolée des prix en cas de faible disponibilité des produits. Car après tout comme l'indique le communiqué de AMD "".