AMD : les cartes graphiques sous Navi pourraient être déclinées en 3 modèles

AdoredTV, YouTubeur spécialisé dans le hardware PC vient de mettre en ligne une vidéo où il partage ses connaissances sur les futurs CPU Ryzen 3000 . Mais à la toute fin de sa vidéo, l'intéressé nous gratifie de quelques informations pas piquées des hannetons sur les cartes graphiques, attendues pour l'année prochaine.À l'instar des CPU Ryzen de prochaine génération, les Radeon sous Navi adopteront une nomenclature de type 3XXX. Exit les cartes graphiques Polaris RX 560 et consorts, et bienvenue à la nouvelle génération : les Radeon RX 3060, RX 3070 et RX 3080.Vous vous en doutez, la première se calera en entrée de gamme, là où la RX 3080 fera office de nec plus ultra. Au niveau des caractéristiques, AmoredTV croit savoir que les GPU Navi se déclineront comme suit :Des informations incomplètes, sur lesquelles Guru 3D émet d'ailleurs de sérieux doutes, notamment quant à la présence de GDDR6 sur le modèle d'entrée de gamme. Comme le précise le site , la GDDR6 est un nouveau type de mémoire vive. Et qui dit nouveau dit cher. Aussi en proposer 4 Go dans une carte à moins de 150€ relève du doux rêve.On se trouve également dubitatifs sur les performances annoncées pour la RX 3080 qui, pour environ 250€, offrirait des performances similaires à une Nvidia RTX 2070.Il faudra patienter jusqu'au CES de Las Vegas (du 8 au 12 janvier 2019) pour avoir le fin mot de l'histoire de la part d'AMD.