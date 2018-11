AMD lancerait son GPU "Navi 12" au premier trimestre 2019

40 Compute Units et 2560 stream processors

Lire aussi :

Apple propose des cartes graphiques Radeon Pro Vega en option sur ses MacBook Pro

WCCFtech a eu connaissance d' informations exclusives en ce qui concerne les pucesd'AMD. D'après nos confrères, le GPU est à distinguer du "Navi 10", quide Sony, et se destinera lui au marché des ordinateurs.D'après les informations rapportées par WCCFtech,s'adresserait au segment moyenne gamme ; contrairement à Navi 20 qui devrait taper dans le haut du panier niveau performances.Si l'on s'y perd un poil en termes de nomenclature, "Navi 12" disposerait de 40 CUs, contre 36 pour Polaris 10, 20 et 30. D'après les estimations avancées par nos confrères, cela correspondrait à 2560 stream processors pour les cartes en étant équipé. Seulement voilà :, et son successeur pourrait ainsi embarquer un nombre accru de stream processors par CU.Toujours est-il que ces nouvelles cartes sont attendues au cours du premier trimestre 2019, et qu'elles embarqueront un