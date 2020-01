Asus a dévoilé une mini-GPU "spécialement conçue" pour les nouveaux NUC d'Intel

© Asus

Pensée pour les NUC 9 d'Intel

D'après son concepteur, cette carte graphique est spécifiquement prévue pour prendre place dans le mini-PC d'Intel.La carte qui compte 8 Go de RAM GDDR6 peut être retrouvée sur le site d'Asus , où il est mentionné que «».La carte mesurerait une vingtaine de centimètres de long et disposerait de deux ventilateurs. Deux versions sont disponibles : une version standard cadencée à 1 410 MHz, et une version overclockée à 1 650 MHz.D'après The Verge, Asus aurait démarré sa commercialisation le 8 janvier, mais tous les détaillants ne la proposeraient pas encore. Sur le site britannique CCL Online, on peut la rencontrer sa version overclockée à 405,64 livres (environ 470 euros).