Certaines des futures cartes graphiques Intel Xe pourraient supporter le ray tracing

Le ray tracing supporté par Intel Xe ?

Des iGPU jusqu'à deux fois plus performants qu'actuellement

Via : Wccftech

On n'en finit plus d'attendre qu'Intel daigne nous présenter les cartes graphiques Xe. Au cœur de nombreuses rumeurs ces derniers mois , les GPU d'Intel pourraient voir le jour en juin 2020. Pourquoi pas pendant le Computex ?Sur Twitter, Raja Koduri, la tête pensante de la division graphique d'Intel, y va en tout cas de son petit teasing. L'homme invite en effet à « Think Xe » via la plaque minéralogique de sa Tesla Model X. Laquelle indique clairement la date de juin 2020.Avec Xe naîtra la douzième génération de circuits graphiques Intel. Et le fondeur ne se privera pas de les décliner sur toutes ses gammes, de l'iGPU au GPU destiné au marché professionnel.D'après des informations citées par, certaines cartes Intel Xe «».Si le mot est lancé, rien ne garantit pour le moment que le support du ray tracing sera corrélé par l'intégration de RT cores dans l'architecture des cartes graphiques.S'il faut se contenter de ces maigres informations concernant les GPU grand public d'Intel, il est un autre versant qu'il faut prendre en compte : celui des iGPU - les chipset graphiques intégrées directement aux cartes mères.Sur ce point, Kenichiro Yasu, directeur des laboratoires technologiques d'Intel, affirme que les processeurs Tiger Lake, attendus pour 2020, profiteront de l'intégration d'un iGPU Xe. D'après lui, ces iGPU offriront des performances deux fois supérieures aux iGPU de Gen 11.Suffisant, promet-il, pour profiter de «» en 1080p à 60 images par seconde. Actuellement, les iGPU intégrés aux processeurs Ice Lake ne permettent du jeu en 1080p que jusqu'à 30 images par seconde.