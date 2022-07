Les écouteurs sans fil Bose sont à prix réduit pendant les soldes

Bose a réussi à miniaturiser au maximum sa technologie de réduction de bruit active avec les Bose QC Earbuds. Ces petits écouteurs d'à peine 9 grammes chacun sont équipés de micros qui enregistrent les sons ambiants et les annulent en temps réel pour ne vous faire entendre que votre musique.

Le son Bose est connu pour être puissant et chaleureux et rien ne change avec les Bose QC Earbuds. Vous profitez de basses puissantes et de voix clairement mises en avant pour une excellente compréhension de vos artistes préférés mais aussi des films et séries que vous pouvez regarder avec vos écouteurs installés dans vos oreilles.

Pour un solide maintien, les écouteurs Bose sont équipés d'embouts qui s'installent dans le creux de votre oreille. Si vous devez courir après votre métro, pas de panique, les Bose QC Earbuds restent solidement en place.

L'autonomie enfin est annoncé à 6H sur chaque charge et à 18H au total une fois rangés dans le boitier de rangement. Ce dernier se charge lui en USB-C ou sans-fil avec une station de charge adaptée.