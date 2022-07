Soldes Amazon : TOP 10 des offres folles à saisir ce mardi !

On peut par exemple pointer la livraison prioritaire de toutes vos commandes, qui reste l'atout numéro 1 du champion de la vente en ligne. Alors que bon nombre de sites vous font payer des sommes fortes pour vous livrer votre colis rapidement, avec Amazon Prime, cette même livraison en 24H ne vous coute plus rien.

Les membres Amazon Prime bénéficient également d'un accès à des ventes flash exclusif et ce 30 minutes avant leur ouverture au grand public. Vous avez un accès VIP à toutes les promotions d'Amazon et ce toute l'année.

Amazon Prime dépasse également le cadre de la vente en ligne puisqu'en tant qu'abonné vous disposez d'un accès à Amazon Prime Video, la plateforme de vidéo à la demande et à des milliers de séries et de films disponibles quand et où vous le souhaitez.

Pour les mélomanes, vous bénéficiez également d'un accès à 2 millions de titres via Prime Music et à des milliers de livres numériques accessibles à tout moment dans Prime Reading.

Enfin Prime Gaming vous permet d'obtenir des jeux vidéos gratuits chaque mois et vous offre un abonnement à l'un de vos créateurs préférés sur Twitch pour accéder à son contenu exclusif et le soutenir dans ses activités sans débourser un euro supplémentaire.

Pour vous abonner à Amazon Prime, il suffit de vous rendre sur le site d'Amazon pour débuter l'inscription. Deux formules vous sont proposées à 5,99€ chaque mois ou 49€/an, soit une belle économie sur 12 mois.

De plus Amazon vous permet d'essayer gratuitement et sans engagement Amazon Prime durant 30 jours afin de profiter des services et d'accéder au Prime Day. Ne ratez donc pas cette belle occasion pour découvrir l'univers Amazon gratuitement durant un mois.