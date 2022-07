Soldes Amazon et Cdiscount : TOP 10 des offres high-tech immanquables

Voilà un évènement incontournable de chaque édition des soldes d'été ! A la veille de 4ème et dernière semaine de soldes, synonyme d'ultime démarque par ailleurs, le géant américain du e-commerce, Amazon, vous propose de participer à un évènement de folie qu'est le Prime Day ! En quoi cela consiste-t-il ? Pendant 48h, du 12 juillet 2022 à minuit au 13 juillet 2022 à 23h59, il est tout simplement possible de bénéficier de réductions ahurissantes sur des milliers de produits que compte le catalogue Amazon, l'un des plus fournis au monde.

L'évènement Prime Day vous propose ainsi de bénéficier de trois types d'offres. La première est l'offre éclair, qui, comme son nom l'indique, n'est disponible, tout au plus, que quelques heures. A vous de rester attentif pour ne les manquer sous aucun prétexte, car les offres éclairs constituent à coup sûr de belles affaires ! Pour cela, n'oubliez d'activer vos notifications sur l'application Amazon, disponible aussi bien sous Android qu'iOS sur smartphone, afin d'être non seulement informé en temps réel du lancement d'une offre éclair, mais aussi de pouvoir y participer et commander le produit avant qu'elle ne disparaisse.

Deux autres types de promotions, les offres stars et les offres du moment, seront également lancées lors du Prime Day. Votre réactivité sera, dans ces deux cas, moins mise à l'épreuve, mais là encore, il faudra quand même être attentif car les produits bénéficient certes de promotions particulièrement attractives, mais dans la limite des stocks disponibles. Ainsi, dès que le produit est épuisé, la promotion s'achève, ce qui, là encore, rend vraiment très pratique l'activation des notifications Amazon afin de ne pas manquer une promotion sur le produit que vous attendez, ou encore sur une affaire à ne vraiment pas rater !

Autant vous dire que c'est le bon moment pour devenir membre Amazon Prime si vous n'avez pas encore franchi le pas ! Pour devenir membre Prime, c'est vraiment très simple, car vous n'avez qu'à vous créer un compte chez Amazon, et si c'est donc la première fois que vous rejoignez la plateforme en temps que membre, vous bénéficiez d'un essai gratuit de 30 jours qui, en ce moment, vous permet donc d'inclure le Prime Day et d'aller au bout de cette période de soldes !

Amazon Prime, c'est une quantité d'avantages à prix mini ensuite, incluant la livraison gratuite à domicile (sauf pour les livres à raison d'un centime d'euro), l'accès à la plateforme de vidéo à la demande Prime Video vous permettant à accès à de nombreux contenus, y compris les documentaires, films et séries Amazon, mais aussi plus de deux millions de titres musicaux sur Prime Music. Les lecteurs ne seront pas non plus en reste avec Prime Reading, avec un catalogue régulièrement mis à jour pour vous offrir un choix toujours varié ! Si vous êtes étudiants, vous pouvez également adhérer à Prime Student et accéder au Prime Day, de même que si vous faites partie des invités bénéficiant de l'avantage de livraison Amazon Prime !