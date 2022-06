Pour les soldes obtenez Photoshop, Premier Pro à -20% grâce à cette offre Adobe !

Plutôt que de transporter vos créations via des clefs USB et autres disques durs, cela devient d'autant plus intéressant de profiter des 100Go de stockage cloud compris dans votre suite. En effet, en vous connectant à votre compte Adobe, vous pouvez, par exemple, retrouver sur votre tablette dans le train vos dernières photos à reprendre sur Photoshop telles que vous les aviez laissées sur votre ordinateur. C'est donc vraiment pratique, tandis que vous profitez de multiples atouts comme Adobe Portfolio, Adobe Fonts et Adobe Spark pour laisser un libre cours total à votre créativité, et un crédit de dix images dans l'excellente banque photos Adobe Stock.