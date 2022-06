Soldes 2022 : la GeForce RTX 3060 enfin disponible et en promo🔥

La GeForce RTX 3060 bénéficie à plein de l'architecture Ampere développée par NVIDIA et utilisée ici par Gigabyte, le concepteur de ce modèle. Les coeurs à l'oeuvre sur la carte sont tout simplement deux fois plus performants que ceux de la génération précédente et le composant embarque également 12 Go de mémoire vive GDDR6 de nouvelle génération pour des parties toujours plus fluides.

Pour obtenir les meilleures performances possibles le constructeur a mis au point un système de refroidissement complet avec deux ventilateurs, baptisés WINDFORCE 2X, qui permettent à la puce graphique de fonctionner à plein régime et de livrer sa pleine puissance, tout en garantissant la durée de vie de la carte sur le long terme.

Avec de telles performances et un système aussi bien pensé, votre GeForce RTX 3060 est assurée de vous accompagner durant de nombreuses années.