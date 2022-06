Soldes Amazon et Cdiscount : les 10 promos folles à saisir ce week-end !

Enfin l'heure des Soldes est arrivée. Depuis le mercredi 22 juin dernier, les e-marchands français font valser les étiquettes et rivalisent de talent pour vous proposer des promotions toujours plus fortes et toujours plus nombreuses sur une ribambelle d'articles high-tech.

Après ce premier week-end déjà très chargé en petits prix, la prochaine date à cocher dans votre calendrier est le mercredi 29 juin avec la deuxième démarque qui verra de nouveaux produits en Soldes mais aussi de nouvelles promotions encore plus fortes et des remises plus impressionnantes pour vous faire gagner toujours plus d'argent.

Les mercredi 6 juillet et 13 juillet seront ensuite les dates des troisièmes et quatrièmes démarques, avec des réductions jusqu'à -70% sur une sélection de produits et de services. Il faudra enfin dire au revoir aux Soldes le mardi 19 juillet dans la soirée à ces belles promotions qui prendront quelques vacances bien méritées avant de revenir en force dès la rentrée et vers la fin de l'année 2022.

Vous pouvez bien entendu visiter votre e-marchand préféré qui est forcément passé à l'heure des Soldes.

Parmi ceux-ci on ne peut pas ne pas citer Amazon et Cdiscount, les deux leaders français des achats high-tech qui rivalisent de promotions et de réductions dans tous les sens pour vous faire vivre un été sous le signe des nouvelles technologies mais aussi des petits prix.

D'autres enseignes comme Fnac-Darty ou encore Boulanger vous propose des dizaines de remises sur des produits électroménager, TV, HiFi ou encore sur des modèles de PC portables pour le grand public ou pour les gamers.

Rakuten ne fait pas non plus exception avec en plus des promotions et des réductions des codes promo qui vous permettent de gagner quelques euros supplémentaires sur le montant de votre commande.