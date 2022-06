Xbox : la manette Elite Serie 2 est à prix incroyable pour les soldes d'été !

La Elite Series 2 se distingue du modèle classique par de nombreux aspects. Le plus important est certainement la présence de gâchettes supplémentaires à l'arrière auxquelles vous pouvez assigner des raccourcis bien pratiques sur tous les jeux. Surtout les FPS compétitifs en ligne où vous pouvez gagner quelques précieuses millisecondes.

Les sticks et la croix directionnelle bénéficient également d'un traitement de faveur avec la possibilité de les modifier avec d'autres modèles pour une prise en main légèrement différente. Ainsi chaque joueur peut façonner la Elite Series 2 à sa façon.

N'oublions pas le revêtement des grips, antitranspirant et aéré qui permet non seulement une bonne prise en main. Mais aussi et surtout une sensation des plus agréables afin de multiplier les sessions de jeu jusqu'au bout de la nuit.