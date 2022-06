Soldes : le prix des AirPods Pro d'Apple est en chute libre !

Les AirPods Pro sont la quintessence des écouteurs créés par Apple. Reliés à eux ils permettent bien sûr d'écouter la musique, discuter avec Siri et passer des appels. Vous pouvez les porter pendant les 4h30 à 5h que dure la batterie, en fonction de l'activation ou non de l'ANC.

Le boîtier de charge fourni avec propose une autonomie totale de 21h/22h environ. Vous pouvez donc vous faire plaisir pendant une journée complète et même plus. D'autant qu'ils sont extrêmement confortables à porter dans les oreilles.

Les commandes se font de façon tactile via les tiges des écouteurs. Vous pouvez les consulter et les modifier en passant par l'app de votre iPhone qui va les reconnaître nativement et les inclure organiquement dans les paramètres généraux de votre smartphone.